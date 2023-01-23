Первое полугодие - время подготовки к экзаменам: в Мурманской области количество вакансий для репетиторов и преподавателей увеличилось в 3 раза

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали открытые вакансии для репетиторов и преподавателей в Мурманской области и выяснили, что количество вакансий по сравнению с началом прошлого года увеличилось в 3 раза.

Количество размещенных вакансий в Мурманской области в сфере образования составляет 3% от общего числа вакансий в данной сфере по СЗФО. Наиболее часто репетиторов и преподавателей ищут в Мурманске (58% вакансий об общего числа), Апатитах (12%), Кировске (11%) по таким предметам, как физика, английский, химия.

Средняя зарплата репетиторов и преподавателей Мурманской области составляет порядка 42000 рублей, что на 3000 меньше, чем доход других спеицалистов в образовательной сфере региона. Соискатели в свою очередь предпочитают получать не ниже 48700 рублей.

Жители Мурманской области, желающие работать в сфере образования, стали чаще размещать резюме на репетиторов и преподавателей: в 2 раза больше новых резюме за последнее время по сравнению с концом 2022 года.

Вакансии в сфере науки и образования, Мурманская область: