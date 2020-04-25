Первое в мире краболовное судно-процессор «Зенит» прибыло из Турции в Мурманск

22 апреля первое в мире краболовное судно-процессор «Зенит» проекта ST184 ЗАО «Арктиксервис» прибыло из турецкой Яловы в Мурманск. Об этом сообщает проектировщик Морское инженерное бюро.

Во время перехода из Турции вокруг Европы судно продемонстрировало прекрасные мореходные качества, особенно в штормовых условиях. Трижды попадали в серьезные шторма. Перед Кольским заливом ветер достигал 30 м/с.

«Зенит» стал первым в мире судном, которое специально построено для ловли и глубокой фабричной переработки краба с варкой и заморозкой рассолом.

Основные виды добываемого краба - камчатский краб и краб опилио (снежный краб), а также другие разновидности краба.

Производительность по переработке сырья составляет 30 т/сутки для краба опилио и 60 т/сутки для камчатского краба. Производительность по готовой замороженной продукции составляет 20 тонн в сутки для краба опилио и 40 тонн в сутки для камчатского краба.