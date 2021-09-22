Первое заседание нового состава Мурманской областной Думы седьмого созыва состоится в начале октября

Вчера Избирательная комиссия Мурманской области подвела итоги выборов в региональный парламент, они официально утверждены. История седьмого созыва областной Думы начала свой отсчёт, отметил Сергей Дубовой.

– Состав депутатов областной Думы существенно обновился – пришло немало руководителей муниципальных образований, – отметил Сергей Дубовой. – Люди доверили им представлять их интересы в законодательной власти – народные избранники показали себя в реальных делах, знают болевые точки на местах, приоритеты развития территорий, умеют работать в команде, отвечать за свои слова. Все депутаты достойные, опытные люди, профессионалы, нацеленные на результат. Впереди у нового созыва Думы много важных задач и, прежде всего, следовать заданному курсу на развитие региона, закреплять достигнутые результаты. Уверен, что консолидированная позиция депутатов при принятии значимых решений будет на благо всех жителей области, напрямую способствовать развитию экономики и социальной сферы. И совсем скоро депутаты, впервые избранные в региональный парламент, пройдут «боевое крещение» при принятии бюджета области на очередной период. Подчеркну, несмотря на пандемию и экономическую ситуацию, он был и остаётся социально ориентированным. Мы готовимся провести первое заседание Думы седьмого созыва в начале октября. На заседании будет избрано руководство регионального парламента – председатель, заместители, сформированы рабочие органы Думы, фракции, профильные комитеты и избраны их председатели.