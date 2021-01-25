Первое заседание студенческого Совета в новом составе

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора приняли участие в собрании Мурманского городского студенческого Совета.

За более чем 20 лет существования МГСС в его работе были задействованы более 500 студентов, проведено свыше 1000 заседаний, реализованы сотни проектов и мероприятий. Выпускники МГСС становятся успешными специалистами в различных сферах, некоторые из них сегодня работают в государственных и в муниципальных учреждениях.

– Прежде всего поздравляю всех студентов с их профессиональным праздником – Татьяниным днём, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Мурманские студенты – это будущее заполярной столицы, особенно те, кто состоит в студенческих советах или волонтерских организациях. Общественная нагрузка способствует формированию зрелой личности со своими взглядами и убеждениями. Эти ребята отличаются цельным характером и умением отстоять свою точку зрения.

Несколько дней назад состоялись очередные выборы управленческой команды МГСС на 2021 год. По итогам голосования председателем Совета избрана студентка 2-го курса Мурманского педагогического колледжа Елизавета Дементьева.

– Для студенчества во все времена остаются неизменными трудолюбие, упорство и мотивация, – поделился глава администрации областного центра Евгений Никора. – Активное участие в студенческой жизни позволяет молодым людям более ясно представлять то, чем они хотят заниматься в жизни.