Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

С 1 июня в России будут повышены пенсии неработающим пенсионерам на 10%. Также на 10% будут увеличены МРОТ и прожиточный минимум. Такое поручение дал президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Президент напомнил, что с 1 января текущего года страховые пенсии для неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6% (в среднем до 18521 рубль). «Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5%. Это выше уровня инфляции», - заявил глава государства.

Руководитель Минтруда Антон Котяков в ходе заседания уточнил, что решение об индексации пенсий позволит увеличить выплаты 35 млн пенсионеров, а средний размер пенсии достигнет 19360 рублей.

«С 1 июня этого года на 10% вырастет и прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12919 рублей. С первого июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда до 15278 рублей в месяц», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, необходимо последовательно проводить политику опережающего роста заработных плат относительно увеличения стоимости жилья. «Наша главная задача — обеспечить дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда, чтобы уровень доходов граждан существенно превышал размер прожиточного минимума», - сказал президент.

Среди других поручений главы государства — вдвое увеличить поддержку женщин-военнослужащих, имеющих детей. Таким образом такая финансовая помощь должна составить более 30 тысяч рублей.

По словам господина Путина, год был непростой, инфляция в России превысила 11%, однако «в некоторых странах она в разы больше». Экономика РФ имеет динамику лучше, чем прогнозировалась некоторыми экспертами, отметил президент, а рост уровня инфляции в России замедлился: по итогам года он составит 15%.

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/68481/photos/68142