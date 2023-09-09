Первоклассникам старейшей в Мурманске школы вручили «Азбуку промышленности»

Первоклассникам школы №1 Мурманска вручили «Азбуки промышленности». В набор входят карточки, раскраски и плакат с иллюстрациями, которые в наглядной и очень понятной форме рассказывают о производственных процессах нашей страны. Набор поможет ребятам в игровой форме запоминать буквы и интересные факты о российской продукции.

«Азбука промышленности» создана Министерством промышленности и торговли России в сотрудничестве с Фондом развития промышленности специально ко Дню знаний.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, подарочные комплекты для мурманских первоклассникам губернатору Андрею Чибису передал в ходе рабочего визита в заполярную столицу заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, что школа №1 в этом году отмечает 88-летие. 1 сентября в ней начали учиться 75 первоклассников, а всего в школе более 300 учеников. Учреждение было капитально отремонтировано к новому учебному году.

Фото: https://gov-murman.ru