Первокурсники Мурманского медицинского колледжа прошли посвящение в студенты

Торжественное мероприятие посвящения в студенты, приуроченное к Дню среднего профессионального образования, прошло в Мурманском медицинском колледже.

В этом году первокурсниками медколледжа стали 434 человека. На разных курсах здесь обучаются 1257 будущих медиков по направлениям: лечебное, сестринское, акушерское дело и фармация.

«Для вас начинается новый этап в жизни - новые планы, новые встречи, новые знания. Мы видим, что медицинскую специальность выбирают, несмотря на высокий конкурс. В медицинских колледжах региона в этом году рекордный набор обучающихся на бюджетные места. В Мурманский и Кольский медколледжи на бюджет поступили 525 студентов, что на 70 человек больше, чем в прошлом году. Это свидетельствует о значимости медицинской профессии и её растущей популярности», - отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима в приветственном слове.

Также она пожелала студентам хорошей учебы и пополнить дружные ряды медицинских работников Кольского Заполярья после окончания обучения.

С напутственными словами к студентам также обратились главные врачи основных медицинских организаций областного центра.

Директор Мурманского медицинского колледжа Андрей Савенков поблагодарил представителей системы здравоохранения региона за тесное сотрудничество и отметил, что без помощи и наставничества специалистов из медучреждений невозможна качественная профессиональная подготовка будущих медиков.

Фото: https://gov-murman.ru