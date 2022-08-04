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Мурманская область. Арктика (16+)04.08.22 10:00

Первокурсники не заблудятся! Поэтажный план студенческого кампуса МГТУ теперь доступен в 2ГИС

В приложении 2ГИС на карте Мурманска нанесены поэтажные планы всех корпусов Мурманского государственного технического университета. Теперь с помощью приложения легко найти нужную учебную аудиторию, лабораторию или структурное подразделение и узнать его контакты.

«Логистика по кампусу всегда была задачей повышенной сложности, что называется под «звездочкой». И дело не в количестве корпусов и помещений, а в особенностях архитектурных решений», – рассказала и.о. ректора МГТУ Мария Князева.

Как пояснила и.о. ректора, попасть в некоторые аудитории цокольного этажа можно только в том случае, если подняться на первый этаж и спуститься по другой лестнице.

«Совместно с командой разработчиков нам пришлось вручную, взяв за основу поэтажные планы каждого отдельного здания университета, обозначить все помещения. Благодаря тому, что в приложении 2ГИС нанесены поэтажные планы всех учебных корпусов, теперь любой желающий сможет найти необходимые ему аудитории и структурные подразделения – студенческий офис, нужную кафедру или лабораторию.  Достаточно скачать приложение 2ГИС на смартфон – и весь вуз как на ладони», – подчеркнула Мария Князева.

Нововведение станет особенно полезным для первокурсников, которые совсем скоро приступят к учебе. 

«Мы рады представить новый уникальный сервис – подробную поэтажную карту аудиторий МГТУ. Надеемся, что она облегчит студентам навигацию по кампусу. В Мурманске 2ГИС появился в 2014 году. Осенью 2019 у нас сменилось руководство и состав команды. Мы взяли новый курс на качество и наполненность справочника и карты. Наш ориентир – точность данных не менее 95%. Пользователей справочника становится с каждым днём больше, значит, мы на верном пути.  Мы стараемся быть максимально полезными всем жителями и гостям нашего северного региона. Рады любым предложениям о сотрудничестве, чтобы улучшить наш сервис», – прокомментировал руководитель 2ГИС в Мурманской области Николай Яшин.

Мурманск наряду с Новосибирском, Омском и Самарой стал одним из первых городов, где в вузах появились поэтажные планы, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.

 

 

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