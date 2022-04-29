Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего, День Победы — для 8 из 10 россиян. Майские выходные каждый второй проведёт дома

День Победы — главный праздник страны. Наступающий День Весны и Труда воспринимает как личный праздник только каждый третий россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Из всех официальных государственных дат россияне чаще всего воспринимают как личные праздники День Победы (78%) и Новый год (74%). Праздничное настроение 8 Марта ощущают 53% опрошенных, 23 февраля — 47%. Рождество Христово является праздником для 46%, а наступающий День Весны и Труда — для 33%.

День Победы, 8 Марта, 23 февраля и Первомай более значимы для опрошенных старше 45 лет, а День России и День народного единства — для поколения 35—44-летних. Новый год, Рождество, 8 Марта и 9 мая женщины воспринимают как праздник чаще, чем мужчины.

В этом году 53% россиян проведут майские праздники дома, 17% — на даче или в деревне, а 11% — на работе. На природу отправятся 5%, в путешествие по России — 4% (самые популярные города — Санкт-Петербург, Москва и Сочи). По 1% опрошенных отдохнут за границей (чаще всего назывались Турция и Египет), на рыбалке и в гостях.

Число тех, кто проведёт «майские» дома, по сравнению с прошлым годом снизилось на 2 п.п., однако все еще далеко от доковидных времен (в 2019 году остаться в родных стенах планировал 41% опрошенных, а в 2013-м — только 36%). Работать в этом году будет меньше россиян, чем в 2021-м, а отдыхать на даче — больше. А вот путешествовать по России стали чуть чаще, чем год назад и до пандемии коронавируса.