«Первомайка, любовь моя!» - последняя встреча в этом году

7 сентября в 14.00 Мурманский областной художественный музей проводит последнюю встречу в этом году для тех, кто любит самый юный — Первомайский — район города-героя.

«Первомайка, любовь моя!» - авторская прогулка Екатерины Чечениной, участника музейной волонтёрской программы «Современное искусство для всех 2.0».

Что ожидает участников? Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, «мы будем читать балладу об оленьих батальонах, узнаем, что общего у генерала Шербакова и трески, а экскурсионный маршрут закончим приятной беседой в Центральной городской библиотеке (по желанию).

Во время прогулки вспомним прошлое Первомайки и обсудим её будущее».

Сбор группы у ДБ «Жемчуг» на Кольском проспекте, 178 (главный вход).

Мероприятие бесплатное, количество мест ограничено. Запись обязательна по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457271734%2Fwall-11742142_25398