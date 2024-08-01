Первому арктическому подразделению ВС РФ исполнилось 10 лет

Сегодня, 1 августа, исполнилось 10 лет со дня формирования уникального подразделения – 99-й тактической группы (арктической) Северного флота. Оно стало первым специализированным подразделением Вооружённых сил России, предназначенном для несения службы в Арктике, а именно на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых.

В ходе утреннего совещания командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов передал поздравления командованию и личному составу подразделения, пожелав им дальнейших успехов в службе на арктических рубежах России.

Свой первый юбилей арктическое подразделение Северного флота отмечает в рабочей обстановке. Личный состав действует в соответствии с планами боевой подготовки и готовится принять участие в учении с арктической группировкой флота, которое традиционно проходит в начале осени.

Сегодня на острове Котельный успешно функционирует уникальная военная база «Северный клевер», состоящая из административно-жилого комплекса и другой военной инфраструктуры.

На вооружении тактической группы находятся береговой ракетный комплекс «Бастион», хорошо зарекомендовавший себя в боевой работе на Крайнем Севере и в Арктике.

Материал о первом арктическом подразделении - юбиляре будет опубликован в завтрашнем номере газеты Северного флота «На страже Заполярья».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, военное освоение острова Котельный, где несёт службу личный состав 99-й тактической группы (арктической) Северного флота началось в 1949 году с формирования аэродрома Темп близ функционировавшей с 1948 по 1957 стационарной метеорологической станции «Бухта «Темп».

В 1950-e южнее Темпа располагалась промыслово-охотничья станция Киенр-Ураса, в составе которой имелось 5 строений. В 1960-е возле станции был установлен радиолокатор ПВО, который обслуживался ротой солдат. В 1970-е станция использовалась как сейсмологическая.

В советские годы связь с большой землей - ближайшим населённым пунктом посёлком городского типа Тикси в устье реки Лены - поддерживали самолеты Ли-2. Сейчас для этой цели применяют вертолёты Ми-26 и Ми-8, оборудованные дополнительными топливными баками для увеличения дальности полёта. За последние десять лет два раза в качестве эксперимента на аэродром Темп успешно садился самолёт Ан-72, который считается наиболее удобным для использования в Арктике воздушным судном.

В настоящее время на нём действует 99-я тактическая группа Северного флота и радиолокационная рота соединения ПВО Воздушно-космических сил России.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12523608@egNews