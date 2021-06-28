Первую «Додо Пиццу» в Апатитах откроет 50-й резидент Арктической зоны РФ в Мурманской области

На работу планируют принять 30 местных жителей, которые пройдут обучение по стандартам компании, станут участниками онлайн-курсов, тренингов и мастер-классов.

Франчайзи крупнейшей российской сети ресторанов быстрого питания «Додо Пицца», компания «А-1», стала пятидесятым резидентом Арктической зоны РФ в Мурманской области и уже к осени 2021 года откроет первую пиццерию сети в городе Апатиты. Соглашение об инвестиционной деятельности заключено с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, – подведомственным Минвостокразвития.

«Известно, что получить франшизу «Додо Пицца» и просто, и сложно одновременно, – отметил генеральный директор ООО «А-1» Евгений Леонтьев. – По сути, ты не просто берешь в аренду уже раскрученную торговую марку, а должен стать, прежде всего, партнером, который соответствует ценностям компании: самое главное – довольный клиент. У нашей компании уже есть опыт и большое желание работать в этой сфере: пиццерия в Апатитах – шестая франшиза, остальные работают в Москве и Московской области. Мы приложим все усилия, чтобы у отдела развития сети «Додо» и лично у основателя бренда Фёдора Овчинникова не было сомнений. Наши клиенты – северяне – будут довольны. Большую роль в принятии решения сыграли налоговые льготы на ближайшие 5 лет, которые мы получим как резидент АЗРФ».

«Мы искренне рады, что наши партнёры участвуют в таких программах, тем самым, способствуя развитию бизнеса уникального региона – Дальнего Востока и Арктики, – отмечает управляющий директор «Додо Пицца» Евразия Иван Тихов. – Будем следить, изучать их опыт. И выражаем благодарность Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики за поддержку».

Место для размещения пиццерии инвестор уже выбрал – в центре города, в жилом доме по улице Ферсмана. В настоящее время в головной компании «Додо Пицца» разрабатывается дизайн-проект. Как считает Евгений Леонтьев, из более чем 700 пиццерий, которые на сегодняшний день работают в мире, в том числе, в России, заведение в Апатитах будет одним из самых красивых и просторных. С витражными окнами, открытой витриной и кухней, чтобы посетители могли следить за тем, как идет приготовление заказа. Детской комнатой с развлечениями и интеллектуальными занятиями.

Модернизация помещения площадью около 250 кв. метров уже начата, причем все ремонтные работы предварительно были согласованы с жильцами дома. Устанавливают мощную вентиляционную систему, холодильные камеры, приобретают оборудование. Например, «умную» машину, которая умеет делать кофе с пенкой, тестомес для приготовления «живого» теста и конвейерную печь для 30 разновидностей пицц. Резидент АЗРФ рассчитывает, что пиццерия ежемесячно сможет выполнять до 5 тысяч заказов, а после выхода на максимальные обороты – до 7 тысяч заказов в месяц.

«Все рабочие процессы в нашей пиццерии, включая обработку заказов, работу кухни, доставку, управление штатом, будут основаны на облачной ERP-системе «Додо ИС». Мы установим камеры, как и во всей сети пиццерий этого бренда, чтобы каждый клиент мог наблюдать за процессом приготовления заказа и сделаем быструю курьерскую доставку для мобильных покупателей. Рассчитываем не более 35 минут от порога до порога: когда человек голоден, дорога каждая минута. Если же по каким-либо причинам курьер потратит на доставку больше часа, клиент получит пиццу бесплатно», – добавляет Евгений Леонтьев.

Компания уже приступила к поиску сотрудников, здесь создается 30 рабочих мест, и ставку делают на местных жителей. Критерии оценки для принятия на работу – доброжелательность к каждому покупателю, открытость, ответственность. Новички смогут пройти обучение по стандартам сети «Додо Пицца», стать участниками онлайн-курсов, тренингов и мастер-классов.

Открытие в Апатитах нового заведения планируется к началу сентября 2021 года.

«Мы рады, что преференциальный режим Арктической зоны РФ привлекает известные бренды. Преимущества самой большой в мире экономической свободной зоны ценятся бизнесом из совершенно разных отраслей экономики. Предпринимателям, решившим инвестировать в Арктику, оказывается существенная государственная поддержка. В результате, резиденты получают дополнительные возможности для реализации проектов, имеющих высокое социальное и экономическое значение для региона. Управляющая компания, в свою очередь, работает на месте в режиме единого окна для действующих и потенциальных инвесторов, комплексно сопровождая реализацию каждого заявленного проекта и предоставляя все сервисы и услуги КРДВ, с учетом единых стандартов деятельности преференциальных режимов на всей территории региона и защиты интересов бизнеса», – заявил управляющий директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

«Скоро исполнится год, как программа Арктической зоны РФ была распространена на Мурманскую область. А для нас вот ещё и дополнительное приятное событие, что к этому моменту резидентов уже 50. Безусловно важно, что это возможность реализовать свои проекты и компаниям, которые дают по несколько сотен мест, и начинающим предпринимателям, которые получили действительно уникальную возможность воплотить свои идеи в жизнь. Наш регион становится все привлекательнее для инвестиций. Так что будем работать над следующими 50 резидентами. И конечно, спасибо всем коллегам из КРДВ и правительства России за всестороннюю поддержку по развитию Арктики», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 140 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму более 248 млрд рублей и трудоустроить 7170 человек. Стать резидентом АЗРФ можно, подав заявку на портале «Arctic Russia».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня «Додо Пицца» – номер один на российском рынке сетевого массового общепита и единственная российская компания, которая входит в четверку крупнейших ресторанов быстрого питания наряду с McDonald’s, Burger King и KFС. Заведения под этим брендом, ориентированные в первую очередь на доставку, работают уже в 12 странах, включая Россию, Европу и Африку.