Первую круглосуточную автокофейню в Мурманске откроет резидент Арктической зоны РФ

Первое автокафе в Мурманске под товарным знаком «Coffee Machine» откроет резидент Арктической зоны РФ. Проект со стартовым объемом инвестиций в 6 миллионов рублей будет реализован компанией «КМ-Север» в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

«Спрос на питание в придорожных кафе быстрого обслуживания продолжает расти изо дня в день, – рассказывает директор ООО «КМ-Север» Екатерина Соколова. – Это связано с увеличением числа автовладельцев в городе, удобством, быстротой приготовления, разнообразием ассортимента и невысокой стоимостью. Мы уже заключили с администрацией города договор аренды земельного участка по упрощённой схеме и приступили к возведению придорожного кафе с удобной парковкой для машин. Будем оказывать сервис в формате нашего франчайзера «Coffee Machine», чтобы удовлетворять запрос мурманских автоводителей на быструю в приготовлении, недорогую и качественную еду».

Открытие круглосуточной автокофейни планируется в начале осени. Компания делает ставку на блюда «из-под ножа» (то есть без каких-либо полуфабрикатов), хороший кофе и обслуживание ресторанного уровня.

«Признаюсь, я – патриот Приморского края. Личный вызов для меня – продвижение нашего владивостокского бренда по всей России. Когда узнали о создании свободной экономической зоны в Арктике, начали готовить документы, чтобы наш мурманский франчайзи тоже мог претендовать на административные и налоговые льготы. Всё получилось – заключили соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, согласно которому предприниматель инвестирует в развитие региона, а государство в лице управляющей компании обеспечивает условия, в которых ему легче открыть бизнес и быстрее выйти на окупаемость», – сказал генеральный директор сети «Coffee Machine», которая насчитывает 67 объектов в 25 российских городах, Дмитрий Лутченко.

Ожидается, что проект окупится за два года с момента открытия заведения. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на сегодняшний день инвестиционную деятельность в статусе резидентов АЗРФ ведет 151 компания с проектами на общую сумму 253,6 млрд рублей. Их реализация позволит трудоустроить 7770 человек.