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Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 15:15

Первую партию подписей в поддержку Владимира Путина отправили из Мурманской области в Москву

В центральном избирательном штабе в Гостином дворе в Москве приняли первую партию подписей от жителей Мурманской области, собранных подписей в поддержку самовыдвижения кандидата в Президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина.

Работа по сбору и заверению подписей ведётся волонтёрами и доверенными лицами Владимира Путина во всех муниципалитетах Мурманской области.

- Это очень непростой процесс и юридически, и организационно. Но жители Мурманской области и волонтёры показывают свою сплочённость и уверенность в поддержке нашего кандидата, поэтому работа идёт слаженно. Сегодня мы передаем первую партию, но сбор подписей продолжается во всех муниципалитетах региона, поэтому каждый северянин может высказать свою поддержку действующему главе государства, - рассказала доверенное лицо кандидата Владимира Путина в регионе, врач-педиатр Дарья Пушкарёва.

Сбор подписей в Мурманской области начался 23 декабря. Каждый северянин может оставить свою подпись в поддержку Владимира Путина. Во многих муниципалитетах региона встретить волонтёров можно, например, в крупных торговых центрах.

- Наши волонтёры работают оперативно, стараются не допускать очередей несмотря на то, что желающих высказать поддержку много. Каждый день приходят сотни людей, обращаются, желают высказать поддержку Президенту, поэтому наша работа не останавливается. Для того, чтобы оставить подпись, необходимо иметь при себе паспорт, чтобы волонтёр мог сверить личность и возраст, - отметил волонтер Дмитрий Михайлевич.

Во время передачи подписей была отмечена высокая роль заполярного региона.

- Атомный ледокольный флот - единственный в России и в мире. Его база находится в городе Мурманске. Он способствует развитию Севморпути и всех территорий на Севере России. Роль президента Владимира Путина в этом направлении характерна и уже много лет определяется в морской доктрине России и в развитии северных регионов. Мы все поручения президента выполняем вовремя и в срок, и атомный ледокольный флот активно развивается, способствуя подъёму статуса Севера, Мурманской области и России, в развитии мировой политики и мировой экономики, - отметил один из представителей доверенных лиц Владимира Путина в регионе,  капитан атомного ледокола «Вайгач» с 2015 до 2018 годы Леонид Ирлица. 

Оставить подпись в поддержку самовыдвижения Владимир Путина жители Мурманской области смогут до конца января.

Напомним, выборы Президента РФ пройдут в Мурманской области и во всей стране 15-17 марта 2024 года.

 

Фото Сергея ЕЩЕНКО.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
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Наталия
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