Первую синхронизацию на одной из турбин ветропарка «Кольская ВЭС» провёл сегодня губернатор Андрей Чибис

Сегодня губернатор Андрей Чибис с рабочей поездкой побывал в ветропарке «Кольская ВЭС». Ветропарк «Кольская ВЭС» – стратегический инвестиционный проект Мурманской области. Реализацией проекта занимается дочерняя компания ПАО «Энел Россия» – ООО «Энел Рус Винд Кола».

Закладка первого камня на месте будущего самого крупного ветропарка за Полярным кругом состоялась в сентябре 2019 года. В этом году работы завершены – на сегодняшний день на территории площадью 257 гектаров установлено 100% ветроэнергетических установок – 57 единиц. В данный момент проводятся пусконаладочные работы. Часть ветротурбин уже функционирует.

Первую синхронизацию на одной из турбин провёл сегодня губернатор Андрей Чибис.

«Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдёт в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведён, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона. Кроме несомненной пользы в части экологии, ветропарк принесёт в казну Мурманской области 20 млрд рублей налоговых поступлений», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что этот ветропарк – первый в области, но, возможно, не последний – интерес к ветру Мурманской области есть и у других потенциальных инвесторов.

Как сообщил заместитель генерального директора ПАО «Энел Россия» – директор по генерации Олег Косменюк, 68% оборудования на ветроустановках – российского производства. Первый ввод в работу запланирован на январь 2023 года. Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Фото: https://gov-murman.ru