Первые 32 предпринимателя региона получили поддержку в размере МРОТ

НМК «ФОРМАП» перечислил первым субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории Мурманской области, финансовую поддержку в размере МРОТ – 27899 рублей.

Поддержка оказана 32 предпринимателям на общую сумму порядка 1 млн рублей.

В настоящее время продолжается приём документов на оказание поддержки. Направлять заявки необходимо на адрес электронной почты mrot@formap.ru.

Обращаем внимание, что в период с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая прием заявок не осуществляется, сотрудниками НМК «ФОРМАП» ведётся обработка ранее поступивших документов, пишет Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области.