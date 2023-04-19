Первые 550 млн рублей: ВЭБ.РФ открыл финансирование угольного терминала «Лавна» в морском порту Мурманск

ВЭБ.РФ выдал АО «ГТЛК» первые 550 млн рублей на проект строительства комплекса перегрузки угля «Лавна» в морском порту Мурманск. Средства пойдут на оплату строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Всего в рамках механизма льготного финансирования (реализуется совместно с Минвостокразвития России) ВЭБ.РФ предоставит 4 млрд рублей.

Привлечение финансирования ВЭБ.РФ обеспечит непрерывность выполнения строительных работ, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 года.

Строительство комплекса ведётся по поручению Президента России в рамках комплексного развития Мурманского транспортного узла. Реализация проекта позволит увеличить экспорт энергетического угля и расширить географию поставок.

«Запуск «Лавны» будет способствовать открытию новых рынков сбыта для российских экспортеров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. «Лавна» внесет вклад в решение стратегической задачи по переориентации грузовой базы на отечественные портовые мощности. Для региона реализация проекта обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет и создание более 500 новых рабочих мест, в первую очередь, для жителей Мурманской области», - подчеркнул председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, строительная готовность составляет 61%. Завершены работы по укреплению откоса подходной дамбы, погружено 82% трубосвай причалов, начат монтаж судопогрузочных машин. Ведётся возведение общестроительных объектов Комплекса перегрузки угля, начата крупноузловая сборка технологического оборудования. На объекте задействованы 1434 рабочих, 183 единицы строительной техники.

Фото: https://gov-murman.ru