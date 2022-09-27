Первые 87 северян, призванных в ходе частичной мобилизации, отправились в Санкт-Петербург

Жители Мурманской области, призванные в ходе частичной мобилизации, отправились в Санкт-Петербург, где на учебной базе одного из высших учебных заведений Минобороны России будут организованы их специальная подготовка и боевое слаживание подразделений.

Как сообщает администрация города Мурманска, церемония проводов северян прошла на сборном пункте Мурманского областного военного комиссариата и продолжилась на железнодорожном вокзале.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23402&page=1