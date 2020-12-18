Первые дома в Больничном городке начнут строить летом 2021 года

Первый этап строительства жилых домов в Больничном городке начнется уже летом 2021 года. Об этом на выездном совещании регионального Министерства строительства, которое состоялось на территории микрорайона, сообщил руководитель Центра содействия развитию жилищного строительства Мурманской области Александр Мысин.

Глава Центра рассказал, на какой стадии находится реализация проекта реновации.

«Первый этап строительства жилых домов начнётся уже летом 2021 года с участка 7000 квадратных метров у школы №28. Здесь будут возведены первые дома примерно на 150 квартир не выше 5-6 этажей. Они точно будут быстровозводимые и качественные, но с технологией мы пока не определились – потенциальные застройщики готовятся представить нам свои мастер-планы», – отметил Александр Мысин.

По мере расселения аварийные жилые дома будут сносить, а на их месте возводить новые. Напомним, инженерные сети в микрорайоне – водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация, дороги и уличное освещение – будут строить за счёт федеральных средств, выделенных в рамках федерального проекта «Жильё» на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в субъектах страны на 2021-2024 годы.

Как сообщает региональное Министерство строительства, руководитель регионального Центра содействия развитию жилищного строительства отметил, что в Мурманске нет базы для реализации таких масштабных проектов, поэтому помимо местных застройщиков рассматриваются варианты привлечения в регион новых с их технологиями, которые дадут толчок индустриальному развитию жилищного строительства на Крайнем Севере.