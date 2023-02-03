Первые два центра общественного развития, работающие по принципу «единого окна», откроются в Оленегорске и Полярных Зорях в феврале

«Добро.Центр» в Оленегорске будет универсальным – пользователям предоставят сервисы в различных направлениях волонтёрства, благотворительности и гражданских инициатив. «Единое окно» в Полярных Зорях станет профильным и будет работать при поддержке Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры».

Как отметила руководитель добровольческого клуба «Действуй», инициатор создания и координатор «Добро.Центра» в Полярных Зорях Александра Мошняга, открытие городского центра добрых дел стало закономерностью и необходимостью. За несколько лет волонтёрское движение в городе выросло с нескольких десятков добровольцев до нескольких сотен.

«В какой-то момент мы поняли, вместе мы можем сделать гораздо больше, чем каждый в своей организации отдельно», – рассказала Александра.



Заявки на открытие «Добро.Центра» ещё от четырёх муниципалитетов из Мурманской области сейчас находятся на рассмотрении в Ассоциации волонтёрских центров.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, обеспечение поэтапного создания центров общественного развития «Добро.Центр» во всех городах и населенных пунктах страны – один из пунктов, опубликованного в конце января, перечня поручений Президента страны Владимира Путина.

Концепция «Добро.Центров» – это социальная франшиза федерального масштаба. Она разработана на платформе ДОБРО.РФ, принадлежащей Ассоциации волонтёрских центров, крупнейшего сообщества добровольческих организаций в стране, которое успешно развивает инфраструктуру добрых дел уже более семи лет.

Фото: https://gov-murman.ru