Первые губернаторские премии за достижения в развитии библиотечного дела в Заполярье вручат в Общероссийский День библиотек

Лучшие работники государственных и муниципальных библиотек Мурманской области будут отмечены премиями губернатора за достижения в развитии библиотечного дела и продвижении чтения. Соответствующее постановление подписал в конце прошлой недели глава региона Андрей Чибис.

«Библиотекарь – уважаемая профессия, которая с годами не теряет актуальности. Мы, безусловно, работаем над повышением статуса профессии, в том числе в рамках нацпроекта «Культура», и, конечно, будем всячески поддерживать и стимулировать энергичных и инициативных работников библиотек», – подчеркнул губернатор.

Лауреаты премии будут определяться в трех номинациях – «Лучший библиотекарь Мурманской области», «Лучший молодой библиотекарь», «Поддержка литературного творчества и чтения» – по результатам регионального конкурса «Лучший библиотекарь Мурманской области». Как сообщает региональное Министерство культуры, конкурс будет проводиться региональным Минкультом раз в два года.

27 мая – в Общероссийский День библиотек – будут вручены девять премий от 15 до 30 тысяч рублей в зависимости от номинации.

Напомним, премии за достижения в развитии библиотечного дела учреждены для стимулирования профессиональной и творческой активности специалистов общедоступных библиотек региона, продвижения социально значимых библиотечных проектов и создания условий для развития литературного творчества.