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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.23 16:00

Первые игры 2023 года завершились победой «Арктики»

13 и 14 января на арене Ледового Дворца спорта в Мурманске хоккейный клуб «Арктика» провёл встречи с командой «Тверичи-СШОР» из Твери. Матчи прошли в рамках домашней серии игр первенства национальной молодёжной хоккейной лиги сезона 2022-2023.

Первая игра завершилась победой мурманского клуба со счетом 4:2. «Артике» пришлось отыгрываться после пропущенной шайбы в самом начале первого периода. Однако усилиями Александра Таранца и Макара Соколова ещё до первого перерыва мурманчане вышли вперед в счёте. В оставшихся отрезках матча отличились Иван Алейнер и Виктор Васин, на что соперник ответил всего одной заброшенной шайбой.

Вторая игра проходила полностью под диктовку игроков команды Мурманской области. Вратарь «Арктики», Александр Кондаков, «закрыл свои ворота на замок», не позволил отличиться игрокам ХК «Тверичи-СШОР». В составе же мурманской дружины отличились Никита Корзов, Кирилл Бадамшин и дважды – капитан команды, мурманчанин, Иван Алейнер, который и был признан лучшим игроком матча.

На предстоящих выходных – 18 и 19 января – «Арктика» проведёт встречи с хоккейным клубом «Ямал» из Салехарда.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в этом сезоне МХК «Арктика» проводит 20 гостевых и 20 домашних игр в рамках регулярного первенства в конференции «Запад». Серия в Мурманском Ледовом Дворце спорта открылась 11 октября, когда команда региона одержала уверенную победу над хоккеистами из Санкт-Петербурга «Динамо 576». Матч завершился для со счётом 6:3 в пользу «Арктики».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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