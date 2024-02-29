Мурманская область. Арктика (16+)29.02.24 10:45
Первые испытания качества воды на обновлённой водонапорной станции на озере Большое Грязненское прошли успешно
На озере Большое Грязненское продолжается реконструкция объекта водоподготовки. Станция находится в высокой степени готовности: завершены строительно-монтажные работы, успешно проведены первые испытания качества воды по микробиологическим показателям.
Пусконаладочные работы начнутся в ближайшее время.
Напомним, проект стоимостью 300 млн рублей входит в стратегический план развития региона «На Севере – жить» и предусматривает установку комплекса оборудования очистки воды.
Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Чистая вода» одного из национальных проектов «Жильё и городская среда», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.
Фото: https://gov-murman.ru
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