Первые итоги 2022 года: что происходит с рынком труда СЗФО прямо сейчас
Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда СЗФО с начала 2022 года и выяснили, какие профессиональные сферы развиваются активней других, а где спрос на персонал минимальный, как меняются условия труда и что происходит с зарплатами.
ТОП-СФЕР И ПРОФЕССИЙ
Рынок труда в СЗФО с начала 2022 года достаточно активен: прирост по числу работных предложений составляет +52% по сравнению с началом 2021 года.
Список профессиональных сфер, где спрос на новых работников достаточно высокий, выглядит следующим образом: сфера продаж (кассиры, продавцы, консультанты) – каждая третья вакансия с начала года, а также почти на 200% прирост по числу вакансий по сравнению с началом 2021 года.
ИТ-сфера продолжает активно «хантить» специалистов (+150% прирост вакансий год к году). Стабильно высокий спрос на уже ставших дефицитными рабочих специалистов (наладчики, инженеры КИПиА, механики, монтажники).
За месяц вырос спрос на работников из сферы спорта, фитнеса и салонов красоты. С другой стороны, меньше всего было вакансий с начала года для специалистов из сферы страхования, консультирования и госслужащих.
Если сравнивать январь 2022 и январь 2021 года, то наибольший спрос был за последний месяц на начинающих специалистов и студентов (почти в 4 раза). Также по сравнению с началом 2021 года еще сильнее вырос спрос в сфере продаж (+196%), строителей (+179% прироста год к году).
Работодатели СЗФО продолжают активно искать и набирать персонал в сферу транспорта (+ 170% прироста вакансий и особенно для водителей, курьеров, логистов, экспедиторов).
А вот в сферах медицины, страхования и госслужбы, напротив, число активных вакансий снизилось год к году. Лидерами по России по годовому приросту вакансий в январе среди регионов являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (подробнее на диаграммах 1 и 2).
ЗАРПЛАТЫ
Сравнительный анализ вакансий и резюме, размещенных в начале 2022 и 2021 года показывает, что жители СЗФО повысили свои зарплатные ожидания в среднем на 8–10% до 53 тысячи рублей. Работодатели со своей стороны также повысили среднее вознаграждение на 7% (до 56 тысяч рублей), но это отвечает запросам далеко не всех соискателей из СЗФО. Так, представители из ряда профсфер (ИТ, инсталляция и сервис, строительство и закупки), как правило, запрашивают зарплату выше средней по рынку. Также, есть более 7 сфер, где зарплаты в вакансиях ниже, чем запросы соискателей. При этом отметим, что уже сейчас намечается тренд на так называемую «зарплатную гонку», когда работодатели в борьбе за ценные кадры будут вынуждены повышать предлагаемые зарплаты в вакансиях по всем сферам.
Связано это среди прочего с тем, что на протяжение всего 2021 года предлагаемые зарплаты активно повышались лишь в нескольких областях и профессиях, например, транспортная сфера, ИТ-область, а значит остальные сферы так или иначе будут стараться «выровняться» с лидерами. Кроме того, дефицит кадров на рынке труда на данный момент лишь обостряется (в СЗФО в среднем на одну вакансию приходится около 3–4 резюме, что ниже нормы), а значит и одной из мотивацией для соискателя становится именно высокое зарплатное вознаграждение.
|
Соотношение средней предлагаемой и ожидаемой зарплат, январь-февраль 2022 год, регионы СЗФО, в тыс. руб.
|
Профессиональные сферы
|
Средняя предлагаемая зарплата
|
Средняя ожидаемая зарплата
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
48,8
|
50,4
|
Консультирование
|
62,3
|
49
|
Домашний персонал
|
45
|
51,8
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
56,9
|
49,6
|
Инсталляция и сервис
|
61,2
|
62,9
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
56,2
|
54,6
|
Строительство, недвижимость
|
65
|
65,2
|
Высший менеджмент
|
73,7
|
63,7
|
Начало карьеры, студенты
|
49,1
|
45
|
Государственная служба
|
46
|
48,6
|
Закупки
|
59
|
63,1
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
74
|
78
|
Страхование
|
54
|
55,7
|
Маркетинг, реклама, PR
|
58,9
|
51,2
|
Безопасность
|
54,6
|
52,2
|
Транспорт, логистика
|
57,2
|
55,8
|
Юристы
|
54,7
|
56,9
|
Медицина, фармацевтика
|
56,2
|
53,8
|
Производство
|
62
|
60,3
|
Автомобильный бизнес
|
63,9
|
59,8
|
Управление персоналом, тренинги
|
56,6
|
54
|
Наука, образование
|
48,7
|
46,5
|
Добыча сырья
|
67,9
|
63,5
|
Рабочий персонал
|
58,6
|
52,4
|
Бухгалтерия
|
52
|
53,4
|
Административный персонал
|
51
|
46,3
|
Продажи
|
53
|
51,1
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
50
|
52
ТИП ЗАНЯТОСТИ И ГРАФИКИ РАБОТЫ
Отметим несколько важных моментов, характеризующих рынок труда СЗФО в начале 2022 года. Работодатели Северо-Запада продолжают углублять потребность в работниках в дистанционном формате. Так, с начала текущего года работодатели СЗФО разместили более 12 тысяч вакансий на «удаленке» и это 200% больше, чем аналогичном периоде 2021 года.
Кроме этого, компании становятся более лояльны к тому, как их будущие работники построят свой рабочий график: становится все более популярным гибкий (+160% прироста к началу 2021 года) и сменный (+137%) графики работы. Это заметно не только в сферах, в которых ранее часто использовался подобный формат работы (производство, транспортная сфера). Теперь растет число вакансий с гибким и сменным графиками в сфере науки и образования, ИТ, продажах и маркетинге.
Работодатели в поиске новых работников становятся все более лояльны к стажу и рабочему опыту кандидатов. Так, с начала года компании СЗФО разместили порядка 59 тысяч вакансий, доступных для кандидатов без опыта работы и это на 161% больше, чем годом ранее. Увеличилось больше чем в 2 раза и количество стажировок, которые могут пройти кандидаты без опыта и после закрепиться на новой работе.
Эксперты hh.ru станут участниками VI Международного Форума Труда, который пройдёт с 16 по 18 марта в смешанном формате.
Очная часть форума пройдёт на трёх площадках – Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ «Экспофорум», к участию в дискуссиях приглашены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, вице-премьеры федерального правительства, министр труда РФ Антон Котяков, главы федеральных ведомств. Заглавными темами форума станут поиск преодоления кризисных явлений на рынке труда, вызванных пандемией COVID-19, новое понимание занятости как таковой, создание Службы занятости 2.0, формирование управляемой миграции и создание основ единого рынка труда стран СНГ. Сопутствующими мероприятиями Форума традиционно станут Молодежный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».
Зарегистрироваться участником форума можно на его официальном сайте.