Первые итоги 2022 года: что происходит с рынком труда СЗФО прямо сейчас

Аналитики hh.ru проанализировали рынок труда СЗФО с начала 2022 года и выяснили, какие профессиональные сферы развиваются активней других, а где спрос на персонал минимальный, как меняются условия труда и что происходит с зарплатами.

ТОП-СФЕР И ПРОФЕССИЙ

Рынок труда в СЗФО с начала 2022 года достаточно активен: прирост по числу работных предложений составляет +52% по сравнению с началом 2021 года.

Список профессиональных сфер, где спрос на новых работников достаточно высокий, выглядит следующим образом: сфера продаж (кассиры, продавцы, консультанты) – каждая третья вакансия с начала года, а также почти на 200% прирост по числу вакансий по сравнению с началом 2021 года.

ИТ-сфера продолжает активно «хантить» специалистов (+150% прирост вакансий год к году). Стабильно высокий спрос на уже ставших дефицитными рабочих специалистов (наладчики, инженеры КИПиА, механики, монтажники).

За месяц вырос спрос на работников из сферы спорта, фитнеса и салонов красоты. С другой стороны, меньше всего было вакансий с начала года для специалистов из сферы страхования, консультирования и госслужащих.

Если сравнивать январь 2022 и январь 2021 года, то наибольший спрос был за последний месяц на начинающих специалистов и студентов (почти в 4 раза). Также по сравнению с началом 2021 года еще сильнее вырос спрос в сфере продаж (+196%), строителей (+179% прироста год к году).

Работодатели СЗФО продолжают активно искать и набирать персонал в сферу транспорта (+ 170% прироста вакансий и особенно для водителей, курьеров, логистов, экспедиторов).

А вот в сферах медицины, страхования и госслужбы, напротив, число активных вакансий снизилось год к году. Лидерами по России по годовому приросту вакансий в январе среди регионов являются Санкт-Петербург и Ленинградская область (подробнее на диаграммах 1 и 2).

ЗАРПЛАТЫ

Сравнительный анализ вакансий и резюме, размещенных в начале 2022 и 2021 года показывает, что жители СЗФО повысили свои зарплатные ожидания в среднем на 8–10% до 53 тысячи рублей. Работодатели со своей стороны также повысили среднее вознаграждение на 7% (до 56 тысяч рублей), но это отвечает запросам далеко не всех соискателей из СЗФО. Так, представители из ряда профсфер (ИТ, инсталляция и сервис, строительство и закупки), как правило, запрашивают зарплату выше средней по рынку. Также, есть более 7 сфер, где зарплаты в вакансиях ниже, чем запросы соискателей. При этом отметим, что уже сейчас намечается тренд на так называемую «зарплатную гонку», когда работодатели в борьбе за ценные кадры будут вынуждены повышать предлагаемые зарплаты в вакансиях по всем сферам.

Связано это среди прочего с тем, что на протяжение всего 2021 года предлагаемые зарплаты активно повышались лишь в нескольких областях и профессиях, например, транспортная сфера, ИТ-область, а значит остальные сферы так или иначе будут стараться «выровняться» с лидерами. Кроме того, дефицит кадров на рынке труда на данный момент лишь обостряется (в СЗФО в среднем на одну вакансию приходится около 3–4 резюме, что ниже нормы), а значит и одной из мотивацией для соискателя становится именно высокое зарплатное вознаграждение.

Соотношение средней предлагаемой и ожидаемой зарплат, январь-февраль 2022 год, регионы СЗФО, в тыс. руб. Профессиональные сферы Средняя предлагаемая зарплата Средняя ожидаемая зарплата Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 48,8 50,4 Консультирование 62,3 49 Домашний персонал 45 51,8 Искусство, развлечения, масс-медиа 56,9 49,6 Инсталляция и сервис 61,2 62,9 Банки, инвестиции, лизинг 56,2 54,6 Строительство, недвижимость 65 65,2 Высший менеджмент 73,7 63,7 Начало карьеры, студенты 49,1 45 Государственная служба 46 48,6 Закупки 59 63,1 Информационные технологии, интернет, телеком 74 78 Страхование 54 55,7 Маркетинг, реклама, PR 58,9 51,2 Безопасность 54,6 52,2 Транспорт, логистика 57,2 55,8 Юристы 54,7 56,9 Медицина, фармацевтика 56,2 53,8 Производство 62 60,3 Автомобильный бизнес 63,9 59,8 Управление персоналом, тренинги 56,6 54 Наука, образование 48,7 46,5 Добыча сырья 67,9 63,5 Рабочий персонал 58,6 52,4 Бухгалтерия 52 53,4 Административный персонал 51 46,3 Продажи 53 51,1 Туризм, гостиницы, рестораны 50 52

ТИП ЗАНЯТОСТИ И ГРАФИКИ РАБОТЫ

Отметим несколько важных моментов, характеризующих рынок труда СЗФО в начале 2022 года. Работодатели Северо-Запада продолжают углублять потребность в работниках в дистанционном формате. Так, с начала текущего года работодатели СЗФО разместили более 12 тысяч вакансий на «удаленке» и это 200% больше, чем аналогичном периоде 2021 года.

Кроме этого, компании становятся более лояльны к тому, как их будущие работники построят свой рабочий график: становится все более популярным гибкий (+160% прироста к началу 2021 года) и сменный (+137%) графики работы. Это заметно не только в сферах, в которых ранее часто использовался подобный формат работы (производство, транспортная сфера). Теперь растет число вакансий с гибким и сменным графиками в сфере науки и образования, ИТ, продажах и маркетинге.

Работодатели в поиске новых работников становятся все более лояльны к стажу и рабочему опыту кандидатов. Так, с начала года компании СЗФО разместили порядка 59 тысяч вакансий, доступных для кандидатов без опыта работы и это на 161% больше, чем годом ранее. Увеличилось больше чем в 2 раза и количество стажировок, которые могут пройти кандидаты без опыта и после закрепиться на новой работе.

Эксперты hh.ru станут участниками VI Международного Форума Труда, который пройдёт с 16 по 18 марта в смешанном формате.

Очная часть форума пройдёт на трёх площадках – Таврическом дворце, СПбГУ и КВЦ «Экспофорум», к участию в дискуссиях приглашены председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, вице-премьеры федерального правительства, министр труда РФ Антон Котяков, главы федеральных ведомств. Заглавными темами форума станут поиск преодоления кризисных явлений на рынке труда, вызванных пандемией COVID-19, новое понимание занятости как таковой, создание Службы занятости 2.0, формирование управляемой миграции и создание основ единого рынка труда стран СНГ. Сопутствующими мероприятиями Форума традиционно станут Молодежный форум труда и выставка КУБ ЭКСПО «Кадры. Управление. Безопасность».

Зарегистрироваться участником форума можно на его официальном сайте.