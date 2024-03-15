Первые избиратели приняли участие в голосовании за Президента России

Антон Вячеславович проверил готовность избирательной комиссии к встрече избирателей, поблагодарил организаторов выборов в лице председателя комиссии Татьяны Никитиной и пожелал успехов в предстоящей работе.

Как сообщает vk.com/izbirkom51, рабочий день председателя избиркома региона Антона Богомолова начался с открытия избирательного участка №341 города Кола.

Антон Вячеславович проверил готовность избирательной комиссии к встрече избирателей, поблагодарил организаторов выборов в лице председателя комиссии Татьяны Никитиной и пожелал успехов в предстоящей работе.

Совместно с коллегами из ТИК и УИК старт выборов был дан под звучание гимна России. Избирательный участок после открытия сразу встретил первых избирателей.

А в это время в Мурманске губернатор Андрей Чибис проголосовал на своём избирательном участке вместе с супругой.

Фото и видео: https://vk.com/izbirkom51