Первые компании завели «Личный кабинет потребителя» мурманского регоператора

Компании, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области и заключившие договор на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с региональным оператором – Мурманским филиалом АО «Ситиматик», начали получать доступ к «Личному кабинету потребителя» на сайте https://51.citymatic.ru/ (раздел «Юрлицам»). Среди тех, кто уже пользуется «Личным кабинетом» – бюджетные, а также коммерческие организации, в числе которых торговая сеть, подразделение производителя электрической и тепловой энергии в Заполярье, а также индивидуальный предприниматель.

Как отмечает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», получив доступ к «Личному кабинету», потребитель может: оперативно направлять заявки на заключение, расторжение или изменение договора на оказание услуг по обращению с ТКО, в любой момент формировать платежные документы, отслеживать историю взаиморасчетов, осуществлять оплату по QR-коду.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» могут юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также собственники нежилых помещений, у которых заключён договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Мурманским филиалом АО «Ситиматик».

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».