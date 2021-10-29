Первые морозы в Мурманском морском торговом порту – видеосюжет с натуры

В Мурманск пришла зима, а вместе с ней - первые более-менее крепкие морозы. Однако Мурманский морской торговый порт – незамерзающий, и ему морозы не страшны.

Сотрудники ММТП с помощью небольшого видеосюжета предлагают землякам окунуться в атмосферу зимнего порта, оценить его масштаб и красоту.