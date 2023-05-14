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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 11:00

«Первые» Мурманской области встретились с лётчиком-космонавтом Романенко Романом Юрьевичем

О полётах в космос интереснее слушать из первых уст, именно поэтому в регионе состоялось знаменательное событие: в рамках регионального проекта «Арктический диалог» активисты «Движения Первых» встретились с лётчиком – космонавтом, Героем Российской Федерации Романенко Романом Юрьевичем.

Мероприятие в формате беседы прошло в Музее военно-воздушных сил Северного флота в Сафоново. На встречу со знаменитым лётчиком – космонавтом приехали школьники из Мурманска, Североморска, Гаджиево и Полярного. Ведущим выступил ученик школы №10 ЗАТОг. Североморск Александр Беличенко.

В ходе беседы Роман Юрьевич рассказал о своём детстве, жизненном пути, увлечениях и подробно ответил на все вопросы ребят.  

«Первые» проявили живой интерес к рассказу Романа Юрьевича. Им было интересно узнать, как проходит предполетная подготовка, какие эмоции испытываешь при полете в космос в первый раз, видна ли из космоса Великая Китайская стена и многое другое. Среди участников встречи были ребята, которые хотят стать летчиками. Мечтает о профессии летчика и Таисия Путинцева из школы №10 ЗАТО г. Североморск.

«Мечтаю стать лётчиком военной авиации, чтобы защищать Родину. Поэтому очень рада быть сегодня здесь, ведь такие живые беседы с героями вдохновляют на великие свершения, дают возможность мечтать и стремиться к достижению жизненных высот», – рассказала Таисия.  

«Сегодня поговорили с ребятами об особенностях космической работы. Им было интересно, потому что они это больше ни от кого не услышат. Были от них и серьезные вопросы. Встреча прошла хорошо, все остались довольны. Пообещал приехать ещё раз», – поделился в конце встречи Роман Юрьевич.

В завершении мероприятия все ребята получили автограф космонавта и смогли сфотографироваться с Героем России.

Как отмечает комитет молодёжной политики Мурманской области, идея живой беседы школьников со знаменитым лётчиком-космонавтом возникла на одной из встреч депутата Государственной Думы РФ Татьяны Кусайко с ребятами «Движения Первых». Она предложила им встретиться Героем России, и они поддержали эту замечательную идею. Инициативу одобрили правительство Мурманской области и глава региона Андрей Чибис. Роман Романенко с удовольствием принял приглашение Татьяны Алексеевны посетить наш регион.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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