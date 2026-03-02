Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»«Единая Россия» в восьмой раз планирует провести международную акцию «Диктант Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.03.26 15:00

Первые победители Праздника Севера–2026: велосипедный марафон на фэтбайках открыл соревновательную программу Полярной Олимпиады

В Долине Уюта провели областное физкультурное мероприятие по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей в рамках 91-го Праздника Севера. Столица Заполярья принимает данные состязания в третий раз. География соревнований постепенно расширяется: в этом году к участникам присоединился спортсмен из Новосибирска. За «золото» Полярной Олимпиады велосипедисты боролись в дисциплине «марафон» (фэтбайк). Они преодолели дистанцию 25 км.

Перед стартом участников приветствовал председатель региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта России» Михаил Миннебаев.

«Этот день собрал самых смелых, выносливых и целеустремленных спортсменов, готовых продемонстрировать свое мастерство на заснеженных трассах Заполярья. Праздник Севера – это не просто спортивное событие, это настоящий праздник силы, выносливости и духа. И физкультурное мероприятие по фэтбайкам – яркое тому подтверждение», – сказал Михаил Миннебаев.

По итогам состязаний среди женщин победу прошлого года повторила Марина Калинина, которая преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 34 секунды. Второй стала Надежда Татаринова, ей серебряная медаль досталась за 1 час 54 минуты 42 секунды. «Бронзу» завоевала Наталья Малахова, прошедшая трассу за 2 часа 5 минут 5 секунд.

Среди мужчин победил спортсмен из Новосибирска Тимофей Герасько, который преодолел дистанцию за 1 час 7 минут 44 секунды. Серебряную медаль завоевал Артём Игнатенко, его время – 1 час 7 минут 52 секунды. Бронзовым призёром стал Артем Ткачук (1 час 11 минут 48 секунд).

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на портале «Наш Север».

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/563126/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сэкономили на огурцах и моркови, потратили больше на яйцах куриных и телевизорах-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане выразили недовольство качеством уборки придомовой территории и подъездов-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»