Первые победители Праздника Севера–2026: велосипедный марафон на фэтбайках открыл соревновательную программу Полярной Олимпиады

В Долине Уюта провели областное физкультурное мероприятие по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей в рамках 91-го Праздника Севера. Столица Заполярья принимает данные состязания в третий раз. География соревнований постепенно расширяется: в этом году к участникам присоединился спортсмен из Новосибирска. За «золото» Полярной Олимпиады велосипедисты боролись в дисциплине «марафон» (фэтбайк). Они преодолели дистанцию 25 км.

Перед стартом участников приветствовал председатель региональной общественной организации «Федерация велосипедного спорта России» Михаил Миннебаев.

«Этот день собрал самых смелых, выносливых и целеустремленных спортсменов, готовых продемонстрировать свое мастерство на заснеженных трассах Заполярья. Праздник Севера – это не просто спортивное событие, это настоящий праздник силы, выносливости и духа. И физкультурное мероприятие по фэтбайкам – яркое тому подтверждение», – сказал Михаил Миннебаев.

По итогам состязаний среди женщин победу прошлого года повторила Марина Калинина, которая преодолела дистанцию за 1 час 32 минуты 34 секунды. Второй стала Надежда Татаринова, ей серебряная медаль досталась за 1 час 54 минуты 42 секунды. «Бронзу» завоевала Наталья Малахова, прошедшая трассу за 2 часа 5 минут 5 секунд.

Среди мужчин победил спортсмен из Новосибирска Тимофей Герасько, который преодолел дистанцию за 1 час 7 минут 44 секунды. Серебряную медаль завоевал Артём Игнатенко, его время – 1 час 7 минут 52 секунды. Бронзовым призёром стал Артем Ткачук (1 час 11 минут 48 секунд).

Подробное расписание Полярной Олимпиады опубликовано на портале «Наш Север».

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/563126/#&gid=1&pid=1