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Мурманская область. Арктика (16+)30.06.20 08:45

Первые победители викторины «Конституция и МЫ!» получили ценные призы

Викторина «Конституция и Мы» стартовала в Заполярье 25 июня. В муниципалитете в тематическом конкурсе участвуют жители города Колы и Мурмашей, пришедшие на участки голосования по принятиям поправок в Конституцию РФ.

Стать победителем просто. Для этого необходимо заполнить специальный номерной купон, который предоставляют волонтеры. Это можно сделать прямо на самом избирательном участке. В купоне четыре вопроса, связанных с историей создания Конституции.

Розыгрыш призов, среди которых планшеты, плазменные телевизоры и айфоны, проводится каждый день. Всего за шесть дней викторины в Кольском районе ценные подарки получат 30 жителей, именно столько призов и будет разыграно.

Первые победители конкурса  из Колы забрали свои призы сегодня.

Ирина Зеленцова получила в подарок фен для волос. Для Ирины это стало неожиданностью. Ирина Владимировна проживает в Мурманске. Работает служащей в городе Кола, здесь же и голосовала по открепному удостоверению. Замужем, воспитывает двоих детей. Все своё свободное время посвящает мужу и детям.

Победила в викторине «Конституция и Мы» и Светлана Васильева. Она стала счастливой обладательницей смартфона Аpple IPhone 11 Pro 64. Светлана проживает в поселке Мурмаши. Работает воспитателем в детском саду города Мурманска. Светлана Михайловна по образованию дошкольный педагог. Работает в этой сфере уже на протяжении 37 лет. Все свое свободное время уделяет любимому внуку.

Участвовал в викторине «Конституция и Мы» и Александр Баринов. Он выиграл микроволновую печь с грилем. Александр живёт в городе Кола. Работает мастером в АО «Мурманоблгаз». Воспитывает двоих детей. В свободное время занимается спортом, увлекается рыбалкой.

Илья Шахов - самый юный участник викторины. Илья голосовал впервые, и удача ему улыбнулась, он выиграл электрогриль. В этом году Илья окончил 11 класс в Кольской СОШ № 2. Сейчас он активно готовится к сдаче ЕГЭ, поступать планирует в Ярославский педагогический институт. В свободное время Илья занимается спортом и рыбалкой.

Людмила Уткина тоже стала призером викторины «Конституция и Мы». Людмила Петровна выиграла утюг. Женщина воспитала троих детей, сейчас всю себя посвящает внукам. Проживает в городе Кола с 1981 года.

Викторина продолжается. Ее промежуточные итоги подводят каждый день, после девяти часов вечера. Прямую онлайн трансляцию розыгрыша призов можно увидеть в одной из групп «ВК» (https://vk.com/constitution_51).

Как сообщает администрация Кольского района, главный приз – легковой автомобиль, будет разыгран вечером 1 июля, после проведения последнего дня голосования. За обладание новенькой машиной поборются все жители региона, которые пришли на избирательные участки.

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