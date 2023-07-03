Первые полгода - полёт нормальный: как себя чувствует рынок труда и что на него влияет

Работодательский спрос на протяжение почти всего первого полугодия перекрывает соискательское предложение: вакансий больше, чем соискателей. На данный момент в топ отраслей с наибольшим числом вакансий за первые шесть месяцев 2023 года в целом по стране вошли работодатели из сферы розничной торговли (15% вакансий от всего объёма предложений о работе по стране), компании из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (8%) и работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (6%).

В рамках XIII конференции «HR-Перезагрузка» на пленарном заседании выступил генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков. Представляем итоги развития рынка за II квартал 2023 года, ключевые тезисы, а также прогнозы по версии hh.ru.

Общие тренды, влияющие на рынок труда и характерные не только для России

Аналитики рынка с начала года фиксируют достаточно слабый внешний спрос на российскую продукцию, но при этом наблюдается усиление экономической активности у работодателей сразу в целом ряде отраслей при восстановлении внутреннего потребления и на фоне реализации программ импортозамещения (ОПК, промышленность, энергетика, безопасность, ИТ, агропромышленность и т.д.). В связи с этим происходит и рост спроса на производственный персонал и высококвалифицированных специалистов для этих отраслей.

Между тем практика показывает, что основным и самым простым, а также быстрым методом найти работника на современном рынке труда остаётся высокая (выше рынка) зарплата. Это подтверждают и сами работодатели: в этом году 74% компаний с привлекательной финансовой компенсаций находят подходящих кандидатов менее чем за 3 месяца. При этом необходимо учитывать проинфляционные риски для всей экономики, о чем уже предупреждает ЦБ.

Всё это происходит на фоне того, что за последний год время поиска необходимых работников у бизнеса выросло в 2,5 раза (с одного месяца до 2,5-3 месяцев).

С начала 2023 года идёт ускорение роста предлагаемых зарплат для квалифицированных, востребованных специалистов (от сварщиков и машинистов до программистов с опытом работы)

Наблюдается также и ускорение трендов на Skill based подход (когда кандидатов оценивают преимущественно по их знаниям, навыкам и опыту, а не образованию или других неделовых качеств (пол, возраст и т.д.). Бизнес всё чаще и больше запускает масштабные программы по рескиллингу сотрудников

Релокация из страны продолжается, но при этом часть диджитал-специалистов (ИТ, маркетинг) постепенно возвращается обратно в Россию

«Демографическая зима» будет держаться на рынке труда ещё достаточно долго и это влечёт за собой перераспределение внимания работодателей на «новые» группы работников (декретницы, женщины, возрастные, инвалиды и др.)

Феминизация рынка труда также есть и будет продолжаться, но пока что это единичные кейсы. И при этом женщин старше 50 лет всё также приглашают на собеседования на 23% реже, чем более молодых. На одно женское резюме (50+) приходится около 1,9 приглашения на работу, а среди соискательниц 30\40 лет - 3,3 приглашения на одно резюме.

Из-за кризиса люди сильнее держатся за работу: в 2022 году общий уровень текучести персонала в России снизился на 5 п. п. по сравнению с показателями 2021-го и достиг 16%

Кросфункциональная и региональная конкуренция активно развиваются в среде работодателей. И это достаточно яркий фактор развития well being направления внутри компаний. Аналитики рынка труда видят, что у компаний растёт понимание важности заботы о работниках, но при этом используются не всегда подходящие форматы. Так, большинство (73%) работников ждут индивидуального подхода от работодателей (гибкий график, выбор рабочей нагрузки, личный формат работы и т.д.), но дают это лишь 5% компаний. Лишь 6% компаний нарастили бюджет на психологическую помощь.

Релоканты – тренд остаётся и развивается

Анализ резюме, проведенный службой исследований hh.ru в конце июня 2023 года, показывает, что сразу 19%, то есть по чти каждый пятый, уехавший с начала 2023 года (указали, что вернулись в страну и поменяли данные в резюме, указав вновь геометку пребывания «Россия».

В топ-5 стран, откуда чаще всего летом 2023 года возвращаются в Россию, уехавшие ранее ИТ-специалисты, на данный момент входят Турция (25% вернувшихся ИТ-релокантов), Казахстан (23%), Грузия (17%), Армения (17%), Сербия (13%). Также россияне возвращаются из Узбекистана, Кипра, Кыргызстана, Черногории, Таиланда и Беларуси.

Добавим, что проведенное ранее в этом году совместное исследование hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнёры» показало, что основными причинами возвращения россияне называют различные личные обстоятельства (63%), лучшие карьерные возможности в России (40%), более благоприятный экономический прогноз в родной стране (34%).

Ещё 14% россиян, работающих за границей, указали, что вынуждены вернуться из-за невозможности находиться в другой стране в течение неопределенного срока в связи с визовыми ограничениями.

Влияние технологий на рынок труда

Активное развитие и внедрение нейросетей экономике и как следствие рынок труда уже повлекло за собой развитие и популяризацию профессии – AI-тренер. По итогам II квартала российские работодатели разместили на hh.ru более 1000 вакансий для AI-тренеров (специалисты, которые обучают нейросети нового поколения).

Также всё чаще появляются вакансии для prompt-инженеров (специалисты, которые занимаются постановкой и разработкой алгоритмов работы искусственного интеллекта). И если первым эксперты пророчат достаточно хорошее развитие и укрепление на рынке труда, то prompt--инженеров как профессию будущего пока что не видят. Но при этом отмечается, что prompt-инженерия может принести расширение компетенций в классических гуманитарных специализациях. Аналитики рынка труда отмечают, что профессии, связанные с ИИ, могут подойти т тем, кто работает с текстами: копирайтеры, переводчики, журналисты, контент-менеджеры.

Прогнозируемое влияние ИИ на рынок труда в ближайшем будущем:

высокая вероятность замены людей на рутинных операциях (оператор call-центра, техподдержка, первичные консультации по юридическим, бухгалтерским, финансовым и медицинским услугам) частичная замена функционала менеджеров по продажам, маркетологов, секретарей, изменение навыков в работе программистов, маркетологов и т.д.

Спрос и предложения на рынке

Работодательский спрос на протяжение почти всего первого полугодия перекрывает соискательское предложение: вакансий больше, чем соискателей. На данный момент в топ отраслей с наибольшим числом вакансий за первые шесть месяцев 2023 года в целом по стране вошли работодатели из сферы розничной торговли (15% вакансий от всего объёма предложений о работе по стране), компании из отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (8%) и работодатели из отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (6%). Также в топ входит финансовый сектор (5%), медицинская сфера (4%), ресторанно-гостиничный бизнес (3%). Меньше всего новых вакансий с начала года разместили работодатели из сферы искусства и культуры, общественной деятельности и НКО, а также лесной промышленности.

Наглядно ситуация в регионах СЗФО представлена на диаграмме.