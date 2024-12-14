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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.24 10:30

Первые представления в рамках губернаторской новогодней кампании прошли в Кольском Заполярье

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, старт праздничным событиям дали в Ледовом дворце спорта в Мурманске: здесь с 13 по 15 декабря состоится 6 показов театрализованного спектакля «Навстречу мечте».

Сказка с интерактивными играми переносит юных зрителей в мир фантазий, в ее создании участвовали свыше 80 артистов – представители московского театра-лаборатории Елены Порошиной и творческих коллективов Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени Кирова. Напомним, что Елена Порошина уже имеет опыт постановки губернаторских ёлок – в 2021 году её спектакль по мотивам сказки «Царевна-Лягушка» на сцене Мурманского областного драматического театра увидели более 3500 ребят.

По традиции в рамках новогодней кампании организованы гастроли коллективов областных театров, чтобы порадовать юных зрителей из отдаленных городов. Артисты Мурманского областного драматического театра уже отправились в Печенгский округ. 13 декабря премьерный спектакль «Жихарка» был показан на сцене культурно-досугового центра «Платформа» в Печенге, а 14 декабря сказку увидят юные гости Дворца культуры «Октябрь» в Заполярном.

Готовится к встрече со зрителями и коллектив областного театра кукол. 14 декабря театр покажет в Дома офицеров Алакуртти спектакль «Колобок» на новый лад, а в кандалакшском Дворце культуры «Металлург» – «Путешествие голубой стрелы». Завершит кампанию серия показов премьерной постановки «По щучьему велению» в областном театре кукол в конце декабря, зрителями станут самые маленькие гости новогоднего праздника «Губернаторская ёлка». 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в общей сложности новогодняя кампания главы региона в этом году охватывает свыше 17000 юных северян, имеющих выдающиеся достижения в общественно полезной, художественно-культурной, научно-исследовательской и спортивной деятельности, а также ребят из многодетных семей и детей участников СВО.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Юрий
08.12.24 14:27
Был на СВО было ранения не как не могу получить выплаты губернаторские и 3 миллиона и за медаль нет. Осколки в позвоночнике *** Юрий, Вам нужно обратиться в Государственный Фонд "Защитники Отечеств
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