Первые пункты витаминизации открылись в областном центре

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманской области начали работу первые пункты витаминизации. Заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев оценил работу одного из пунктов.

«Жители районов Крайнего Севера наиболее подвержены риску развития дефицита витамина Д, именно поэтому в рамках нашего стратегического плана «На Севере – жить» было принято решение запустить губернаторский проект «Витаминизация», чтобы дать жителям области возможность узнать свой уровень витамина Д и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить. Пункты будут работать в течение всего 2024 года, еженедельно, каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12 до 20 часов: у нас впереди ещё 147 дней работы, всем будет предоставлена возможность поучаствовать в программе витаминизации», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

«Жители районов Крайнего Севера наиболее подвержены риску развития дефицита витамина Д, именно поэтому в рамках нашего стратегического плана «На Севере – жить» было принято решение запустить губернаторский проект «Витаминизация», чтобы дать жителям области возможность узнать свой уровень витамина Д и, в случае дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить.

Пункты будут работать в течение всего 2024 года, еженедельно, каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12 до 20 часов: у нас впереди ещё 147 дней работы, всем будет предоставлена возможность поучаствовать в программе витаминизации», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, с 26 января пункты витаминизации начали работать в областном центре в ТРК «Мурманск молл», ТРК «Плазма», и МФК «Северное Нагорное». С 9 февраля будет доступно ещё 10 таких пунктов в городах Заполярный, ЗАТО Североморск, Кола, Оленегорск, Ловозерском районе, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Кандалакше. С 1 марта витаминизация будет обеспечиваться выездными бригадами в ЗАТО (Заозерск, Александровск, Видяево), Полярных Зорях и Терском районе.

По результатам экспресс-тестирования при выявлении дефицита посетителю будет выдан витамин Д нашего регионального производителя из расчета курсовой дозы на один месяц. Проект «Витаминизация» будет действовать до конца 2024 года.