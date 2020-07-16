Первые результаты ЕГЭ в Мурманской области – пока 100-балльников нет

15 июля в регионе опубликованы первые результаты ЕГЭ – 2020. В Мурманской области, как и в целом по России, заметно улучшились результаты по географии и литературе.

«Хотя стобалльных результатов по этим предметам в регионе нет, но высокие баллы в диапазоне от 81 до 99 получили в Заполярье по географии 10% участников, по литературе – 13%. При этом значительно снизилось число не справившихся с экзаменационными заданиями. За этими достижениями – огромная работа выпускников и учителей в период ухудшения эпидемиологической ситуации и вынужденного перехода на дистанционное обучение», – сообщила министр образования и науки региона Анна Головина.

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ сопоставимы с результатами прошлого года. Максимальные 100 баллов по данному предмету получили Максим Кривенко из мурманской гимназии № 8 и Дмитрий Вебер из гимназии № 1 города Апатиты.

Результаты по русскому языку ожидаются не позднее 20 июля.

Напомним, что основной период ЕГЭ завершится 25 июля.