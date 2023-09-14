Первые соревнования прошли в детской парусной школе яхт-клуба АО «ММТП»

С этого года на базе яхт-клуба АО «ММТП» начала работу детская парусная школа. Ее создание стало возможным благодаря поддержке со стороны АО «Мурманский морской торговый порт» и АО «Национальная транспортная компания». Всё лето ребята учились управлять парусом, чувствовать направление ветра и течения, изучали технику и тактику на гонках и тренировках.

Чтобы закрепить все пройденное за лето и вдохновить ребят, были организованы первые в их жизни соревнования. На этот раз всё по-взрослому - даже оценивал старания ребят спортивный судья всероссийской категории Павел Евменов. Гонка была захватывающая. В результате первое место занял Артур Палин, а второе – его сестра Доминика. Третье место заслужил Дамир Пулатов.

«Погода благоприятствовала созданию отличной гоночной атмосферы! Спасибо всем участникам, зрителям в лице родителей и оргкомитету соревнований! До новых встреч на базе яхт-клуба ММТП!», - отметил преподаватель парусной школы, председатель Федерации парусного спорта Мурманской области Фарид Арсланов.

Ещё одним подарком от АО «ММТП» и АО «НТК» в завершение сезона стал новенький катер, приобретенный для нужд детской парусной школы. А это значит, что обеспечение безопасности тренировочного процесса вышло на новый уровень – он быстрее, маневреннее.

Занятия продлятся до конца сентября. А дальше ребят ждёт теория и практика уже с зимними видами парусного спорта.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253404%2Fwall-149919532_3421