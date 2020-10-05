Первые туристы по чартерной программе «TUI» прибудут в Мурманскую область уже в 2020 году

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Мурманской области и ООО «ТТ-Трэвел» впервые будет организована чартерная цепочка из Москвы в Мурманск для туристов со всей России.

Чартерную цепочку из Москвы в Мурманск организуют туроператор «TUI» совместно с региональными туроператорами при поддержке комитета по туризму Мурманской области. Рейсы будут выполняться 30 декабря 2020 года, 4 и 9 января 2021 года.

Экскурсионный тур рассчитан на 6 дней/5 ночей и представлен в двух модификациях. Экскурсионные программы будут включать, в том числе обзорные экскурсии по Мурманску и Североморску, посещение музея-ледокола «Ленин», автобусный тур в Териберку, экскурсию в этнографический музей под открытым небом «Самь Сыйт», охоту за северным сиянием. Дополнительно туристам будут предложены экскурсии в хаски-парк и «Снежную деревню», гастрономические программы, горнолыжные туры и многое другое.