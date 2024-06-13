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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.24 08:50

Первым представил в избирком региона документы на процедуру выдвижения кандидатов на должность губернатора Мурманской области Андрей Чибис

Вчера, 12 июня, Андрей Чибис представил в избирком региона документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов на должность губернатора Мурманской области.

Как сообщает vk.com/izbirkom51, члены рабочей группы по приёму и проверке документов, представляемых в Избирательную комиссию Мурманской области кандидатами для выдвижения и регистрации, приняли у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса пакет документов для выдвижения на выборах главы региона.

Кандидатура Андрея Чибиса была выдвинута на XXXIII Конференции Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которая состоялась в Мурманске 11 июня 2024 года.

После представления документов кандидату выдано соответствующее письменное подтверждение об их приёме, а также разрешение для открытия специального избирательного счёта.

 

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241499%2Fwall-206140181_1376

 

 

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