Первым заместителем главы ЗАТО г.Североморск назначен Андрей Федулов

На протяжении нескольких лет Андрей Юрьевич руководил комитетом имущественных отношений администрации муниципалитета, был заместителем главы. Грамотный и ответственный специалист - к работе он приступает уже сегодня.

Эдуард Миронов, занимавший пост первого заместителя, возвращается к делу, которым успешно занимался много лет – молодёжной политике, поисковой деятельности, спорту, развитию волонтёрского движения нашего ЗАТО.