Первым заместителем министра здравоохранения Мурманской области назначен Сергей Чуксеев. Об этом вчера рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев на встрече в Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

«Я хотел бы представить своего первого заместителя — Сергея Евгеньевича Чуксеева. Это человек не новый в министерстве — он отработал три года в должности заместителя. С этого понедельника, по согласованию с губернатором Андреем Владимировичем Чибисом, Сергей Евгеньевич уже трудится в должности первого заместителя. Человек системы, имеющий собственную позицию, способный не только руководить, но и, в клиническом смысле, являющийся очень опытным специалистом. В прошлом — анастезиолог-реаниматолог, заместитель главного врача больницы по анестезиологии -реанимации. Если говорить о годе минувшем, то по направлениям, которые курировал Сергей Евгеньевич — региональные проекты борьбы с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — у нас достигнуты очень значимые результаты. Мы вышли на исторический минимум по трём ключевым показателям, характеризующим летальность: одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях, больничная летальность при инфаркте миокарда и при острых нарушениях мозгового кровообращения. Таких низких показателей, а чем они ниже, тем лучше, в истории наших статистических наблюдений в регионе ещё не было. Кроме того, Апатитско-Кировская больница поднялась в градации до третьего уровня — высшего уровня регионального масштаба и получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи», — рассказал Дмитрий Панычев.

Сергей Чуксеев более 15 лет работает в системе здравоохранения: с 2009 года по профильной специальности «Анестезиология‑реаниматология» в МОКБ им. П.А. Баяндина, с 2020 года возглавлял отделение анестезиологии-реанимации; а в 2021 году стал заместителем главного врача. Курировал Центр медицины катастроф и отделение санитарной авиации, руководил отделениями анестезиологии‑реанимации (около 440 сотрудников). В 2023 году назначен заместителем министра здравоохранения Мурманской области.

«Назначение на должность первого заместителя министра здравоохранения — большая ответственность и объёмная работа. Руководство задаёт высокую планку, и я намерен держаться её через профессионализм и последовательность. Мы служим людям, в первую очередь жителям севера, и работаем так, чтобы здоровье было в приоритете» — поделился Сергей Чуксеев.

