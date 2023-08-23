Первым заместителем прокурора области будет проведён личный приём граждан в прокуратуре Октябрьского административного округа г. Мурманска

31 августа 2023 года первым заместителем прокурора области Андреем Каширниковым будет проведён личный приём граждан, проживающих в Октябрьском административном округе г. Мурманска.

Время приёма - с 11.00 до 13.00 в помещении прокуратуры округа, расположенной по адресу: г.Мурманск, ул. Октябрьская, 1/1 (3-й этаж).

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по телефонам: 8 (8152) 45-48-26, 8 (8152) 47-38-54, а также путём личного обращения в прокуратуру Октябрьского административного округа г. Мурманска.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51