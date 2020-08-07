Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 11:45
Первыми получат вакцину от COVID-19 медицинские работники и пожилые люди – Минздрав РФ
Замглавы Минздрава России Олег Гриднев сообщил, что первыми вакцину от коронавируса получат медицинские работники и пожилые граждане страны, передает РИА «Новости». «Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — сказал он.
По словам Гриднева, препарат, разработанный центром Гамалеи, будет зарегистрирован уже 12 августа. На данный момент идёт последний, третий этап, испытаний, который должен подтвердить безопасность вакцины.
Гриднев также уточнил, что оценивать эффективность вакцины можно будет, когда сформируется популяционный иммунитет.
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Илья
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Varsin
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