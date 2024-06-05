Первый арктический комплексный аварийно-спасательный центр открыт в узловой точке Севморпути

МЧС России вчера открыло в Певеке (Чукотский автономный округ) арктический комплексный аварийно-спасательный центр. Новое реагирующее подразделение будет защищать от рисков природного и техногенного характера территории и критически важные для национальной безопасности объекты российской Арктики.

Это первый подобный центр, созданный на трассе Северного морского пути, сообщает vk.com/mchs.

«Это первый арктический центр из тех, которые нам предстоит создать в узловых точках Северного морского пути. Впервые нами также применяется концепция, когда в одном блоке объединяются спасательное подразделение, орган управления и авиационное звено. Проект арктического центра был разработан с учётом климатических особенностей региона и специфики объектов, которые предстоит прикрывать нашим спасателям», — заявил глава МЧС России Александр Куренков.

В состав арктического центра вошли поисково-спасательное подразделение, орган повседневного управления, подразделения применения беспилотников, материально-технического и медицинского обеспечения; 50 специалистов; 25 единиц спецтехники: аварийно-спасательные машины, вездеходы, техника повышенной проходимости, аэролодки, катера.

Открытый центр стал первым спасательным подразделением МЧС России на Чукотке. По аналогии с ним ведомство организует дежурство других арктических спасательных центров в поселках Сабетта, Диксон, Тикси.

Сейчас безопасность Арктики обеспечивают аварийно-спасательные центры МЧС России в Мурманске, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте и два арктических поисково-спасательных отряда в городах Дудинке и Якутске.

Фото: https://m.vk.com/video-32123991_456244386?list=41134ea6da09b01dab&from=wall-32123991_138774