Первый арктический пляж в Мурманской области получил классификацию

«Аврора-пляж» на 49 км Серебрянского шоссе на озере Каненътьявр получил классификацию третьей категории.

Жители региона и гости могут безопасно и с комфортом пользоваться пляжем, на котором установлена спасательная вышка, система оповещения, размещены душ и раздевалка. Проект выполнен туроператором ООО «Визит Мурманск» в рамках развития и расширения глэмпинга «Аврора Вилладж».

«Купальный сезон в Мурманской области небольшой, но нам важно чтобы в эти короткие промежутки лета жители и гости региона могли безопасно отдыхать у воды, а в другие сезоны площадка могла бы стать удобным местом для отдыха и наблюдения за северным сиянием. Напомню, что субсидия выделялась на создание пляжей непосредственно в соответствии с ГОСТ, что подтвердила комиссия», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, проект реализован в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Фото: https://gov-murman.ru