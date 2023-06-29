Первый арктический вертолёт Ми-8 поступил на службу спасателям Мурманской области

В Мурманскую область к месту постоянной дислокации прибыл первый арктический вертолёт Ми-8 АМТШ-ВА Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Участие в торжественной приёмке спецтехники приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис и начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Вертолёт Ми-8 поступил на службу заполярным спасателям в рамках проводимой работы по обеспечению безопасности в Арктическом регионе. Такое решение было принято по итогам встречи главы региона Андрея Чибиса с министром МЧС России Александром Куренковым в июле 2022 года.

«Это первый современный арктический вертолёт в МЧС не только на территории Арктики, но и в России. Техника абсолютно многофункциональна – вертолёт имеет большую дальность и время полёта, водосливное устройство для тушения пожаров, медицинский модуль, лебёдку для подъёма людей и другое. Экипаж увлечённо рассказывает о технических новинках, в том числе о возможности летать ночью, безопасно приземляться в любых условиях, более надёжно зависать в воздухе. Наличие такого вертолёта радикально повышает уровень безопасности на нашей большой территории. Спасибо за это министру МЧС Александру Вячеславовичу Куренкову», – сказал губернатор и пожелал экипажу вертолёта спокойных будней и поменьше боевых вылетов.

Для экипажа и технического персонала воздушного судна правительством Мурманской области приобретены 4 квартиры в Мурмашах, сертификат на которые в ходе мероприятия командиру вручил глава региона Андрей Чибис.

Вертолёт создан для эксплуатации в северных регионах страны в условиях низких температур и ограниченной видимости.

Начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров отметил, что новейшая версия легендарного вертолёта Ми-8 разработана специально для эксплуатации в Арктике.

«Простой и надёжный, он будет служить нам для проведения спасательных операций в труднодоступной местности нашего края и при экстремальных погодных условиях, а также значительно повысит возможности спасательных подразделений при тушении крупных пожаров», – сказал Руслан Назаров.

На вертолёте установлена бесплатформенная инерциальная навигационная система, которая позволяет определять местонахождение вертолёта при отсутствии сигналов со спутников и штатных спутниковых навигационных систем. Кроме того, машина оборудована оптико-электронной системой ГОЭС321МК и очками ночного видения ГЕО-ОНВ1-01М с расширенными возможностями современного автопилота.

Вертолёт может использоваться как для десантирования оперативно-тактического воздушного десанта, так и для тушения лесных пожаров, перевозки грузов, поиска, спасения терпящих бедствие, эвакуации раненых и больных. В числе главных преимуществ данного вертолёта – наличие системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой технику можно спокойно подготовить к запуску при температурах до -60 C. Дальность полёта вертолёта с установленными дополнительными топливными баками составляет более 1400 километров.

С 1 июля экипаж вертолёта приступает к ведению круглосуточного дежурства в регионе, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru