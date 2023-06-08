Первый День открытых дверей в МАУ: объединённый мурманский вуз приглашает абитуриентов и родителейВ тройку лидеров по росту цен в магазинах Мурманской области прорвалось питьевое цельное стерилизованное молоко
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)08.06.23 15:00

Первый День открытых дверей в МАУ: объединённый мурманский вуз приглашает абитуриентов и родителей

10 июня в Мурманском арктическом университете пройдёт первый День открытых дверей. Мероприятие состоится в аудитории №111 в корпусе Л по адресу: Мурманск, просп. Кирова, 1. Регистрация участников будет проходить с 13.30.

Преподаватели, директора институтов и руководство недавно объединенных МГТУ и МАГУ расскажут абитуриентам и их родителям об особенностях поступления в Мурманский арктический университет, самых востребованных специальностях, новых образовательных программах, льготах, стипендиях и внеучебной деятельности. Специалисты приёмной комиссии объяснят, как подать документы, не пропустить зачисление, увеличить число баллов при поступлении.

У участников мероприятия будет возможность посетить кафедры, спортзал, студенческий офис, общежитие и пообщаться с преподавателями, завкафедрами, начальником Военного учебного центра и представителями ректората МАУ. Все желающие получат личные рекомендации по выбору направления подготовки.

Как сообщает Министерство информационной политики, гостей будет ждать вкусный сюрприз: кафедра технологии пищевых производств готовит особенную дегустацию с арктическим характером. Команда института креативных индустрий и предпринимательства проведёт для ребят увлекательный мастер-класс по кастомизации одежды.

Обращаем внимание на то, что вход на мероприятие будет осуществляться через КПП.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кадровый голод в Мурманской области: на одну вакансию в среднем приходится 2,4 резюме
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-

Последние комментарии

Ирина
03.06.23 12:58
Поздравляю весь коллектив "Арктик-ТВ" с 15-летием! Желаю вам благополучия, дальнейшего процветания, творческого долголетия! С вашим каналом можно и отдохнуть, и узнать много чего нового. Очень радует
Комментарий к новости:Телеканал «Арктик-ТВ» отмечает памятную дату. Вот уже 15 лет мы выходим в эфир
Виктор Федоров, полковник в отставке
01.06.23 16:04
!. "Сложилась система сбора данных о немецких разведорганах". Так какие органы действовали в Заполярье? Сколько агентов они забросили и поймала ли хоть одного ВКР СФ? 2. На совещании у Сталина был и н
Комментарий к новости:80 лет со дня образования ГУКР «Смерш» НКО СССР
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
-Правовая консультация (18+)Что предпринять, чтобы не купить жильё у банкрота? Ответ знает Росреестр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Уровень расчётов в АО «АтомЭнергоСбыт» за 5 месяцев составил 101%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 87 копеек, доллар поднялся на 63 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС состоялся технический тур для инженеров-проектировщиков из Санкт-Петербурга-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 июня-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)На территории Мурманской области установлены единые правила распределения земельных участков между многодетными семьями
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика