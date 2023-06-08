Первый День открытых дверей в МАУ: объединённый мурманский вуз приглашает абитуриентов и родителей

10 июня в Мурманском арктическом университете пройдёт первый День открытых дверей. Мероприятие состоится в аудитории №111 в корпусе Л по адресу: Мурманск, просп. Кирова, 1. Регистрация участников будет проходить с 13.30.

Преподаватели, директора институтов и руководство недавно объединенных МГТУ и МАГУ расскажут абитуриентам и их родителям об особенностях поступления в Мурманский арктический университет, самых востребованных специальностях, новых образовательных программах, льготах, стипендиях и внеучебной деятельности. Специалисты приёмной комиссии объяснят, как подать документы, не пропустить зачисление, увеличить число баллов при поступлении.

У участников мероприятия будет возможность посетить кафедры, спортзал, студенческий офис, общежитие и пообщаться с преподавателями, завкафедрами, начальником Военного учебного центра и представителями ректората МАУ. Все желающие получат личные рекомендации по выбору направления подготовки.

Как сообщает Министерство информационной политики, гостей будет ждать вкусный сюрприз: кафедра технологии пищевых производств готовит особенную дегустацию с арктическим характером. Команда института креативных индустрий и предпринимательства проведёт для ребят увлекательный мастер-класс по кастомизации одежды.

Обращаем внимание на то, что вход на мероприятие будет осуществляться через КПП.

Фото: https://gov-murman.ru