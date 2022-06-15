Первый день, первое соглашение - XXV Петербургский международный экономический форум

В первый день проведения XXV Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в сфере информационно-телекоммуникационных технологий между правительством Мурманской области и ПАО «МегаФон». Подписи под документом поставили глава региона Андрей Чибис и генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

«Текущее подписание с МегаФоном включает в себя дальнейшее сотрудничество в сфере связи и возможность получения новых инструментов для эффективного взаимодействия, в том числе привлекая специалистов компании к вопросам развития информационно-телекоммуникационных технологий в Мурманской области», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Как отметили в «МегаФоне», сотрудничество с правительством Мурманской области, которое закреплено соглашением, будет способствовать цифровизации экономики региона и развитию услуг связи, сообщает региональное Министерство информационной политики.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/