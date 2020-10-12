Первый двухэтажный поезд из Мурманска в Петербург отправится 12 октября в 10.10

Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_yazyk/55183582434/panorama/?ll=33.095713%2C68.982999&

Денис Калманов

Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м