Первый этап обследования рабочей силы пройдёт в Мурманской области с 19 по 25 января

В Мурманской области, как и во всех регионах страны, в 2026 году продолжится проведение ежемесячного обследования рабочей силы. Задачей наблюдения является получение официальной статистической информации по России и её субъектам о текущей ситуации на рынке труда, уровне безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ), а также трудностях, связанных с трудоустройством.

Опрос населения проведут прошедшие обучение интервьюеры Мурманскстата. При посещении домохозяйства они обязательно предъявят удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. О полномочиях интервьюера, иную дополнительную информацию о проведении обследования на территории региона можно получить в Мурманскстате по телефонам: 8 (8152) 688-615, 688-578.

Все сведения, полученные от жителей региона, являются конфиденциальными и будут использоваться исключительно для формирования официальной статистической информации.

Как сообщает руководитель Мурманскстата, Т.Е. Лапин, по итогам наблюдения за III квартал 2025 года, численность рабочей силы в Мурманской области составила 351,2 тысячи человек. Из них 342,0 тысячи человек классифицировались как занятые, а 9,2 тысячи человек в соответствии с критериями Международной организации труда – как безработные (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю).

Уровень занятости в Мурманской области (занятые по отношению к численности населения старше 15 лет) составил 63,2 процента. Уровень занятости мужчин в регионе немного выше, чем женщин: 69,3 процента против 57,9 процента. Из числа занятых на основной работе большая часть трудилась в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (21 процент), в образовании – 10 процентов, в торговле и здравоохранении – по 9 процентов, на предприятиях по добыче полезных ископаемых и на обрабатывающих производствах – по 8 процентов. Дополнительную работу, кроме основной, имели 4,1 тысячи человек.

Уровень общей безработицы составил 2,6 процента. На поиск работы в среднем требовалось 5 месяцев, при этом использовались самые разные способы: 49 процентов опрошенных обращались к друзьям, родственникам, знакомым, 39 – посещали органы государственной службы занятости, 33 – искали вакансии в СМИ и Интернете, 31 процент – обращались непосредственно к работодателю.

