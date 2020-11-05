Первый этап реализации программы реновации ЗАТО в Мурманской области начнётся в 2021 году

В 2021 году в Мурманской области приступят к реализации программы реновации закрытых административно-территориальных образований и военных гарнизонов. Эта работа ведётся правительством региона в тесном сотрудничестве с командованием Северного флота.

Вчера губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в ЗАТО Александровск и посетил в том числе объекты, которые планируют включить в комплексный план модернизации.

«Мы долго к этому шли, но решение о запуске программы реновации ЗАТО и военных гарнизонов принято. Несмотря на ограничения федерального бюджета, в 2021 году ожидаем выделение первых денежных средств. Сейчас важно зафиксировать перечень объектов, которые необходимы для повышения качества жизни», – сказал Андрей Чибис.

Рабочую поездку глава региона начал с посещения Полярного. Новый мост, соединяющий улицы Душенова и Моисеева в городе воинской славы, планировали сдать в конце года. Поручение о возведении мостового сооружения Андрей Чибис дал по итогам встречи с жителями в июле 2019 года. Из бюджета выделили необходимые средства, но на этапе строительства обнаружили серьёзные недочёты в проектной документации. Итог – пешеходный мост не построен. Такой результат губернатора возмутил, он потребовал призвать к ответственности подрядчика и завершить строительные работы.

«Это социально значимый объект для города. О строительстве пешеходного перехода жители Полярного просят не первый год. Деньги выделили, а стройка практически не началась. Людям не интересно, кто и кого подвёл. Результат важен, коллеги. Требую разобраться и наказать всех, кто допустил такую ситуацию», – сказал губернатор.

Глава ЗАТО Александровск Семён Кауров пояснил, что готовятся документы на заключение контракта с новой подрядной организацией. Строительство моста будет выполнено в два этапа. В следующем году пешеходный переход обещают открыть. Кроме того, в этой части города появится современное общественное пространство. Полярный вошёл в список победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Темпом и качеством ремонтных работ в детско-юношеской спортивной школе №2 в Снежногорске губернатор остался доволен. По стратегическому плану «На Севере – жить.2030» в ДЮСШ выполняют капремонт чаши бассейна «Дельфин», которая находилась в аварийном состоянии. Ожидается, что в декабре примут первых посетителей.

В гарнизоне военных моряков-подводников Гаджиево Андрей Чибис осмотрел детскую и спортивную площадки рядом с озером Центральное, построенные по «Плану 100 шагов». Губернатор отметил, что обустройство территории продолжится. Набережную и примыкающую к озеру площадь преобразят, появится пешеходная зона и велосипедный маршрут. Проект – победитель конкурса на создание комфортной горсреды реализуют за счёт федерального гранта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, итоги рабочей поездки по городам, входящим в состав ЗАТО Александровск, губернатор подвёл на совещании. В нём приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, руководители администрации ЗАТО Александровск и командование Северного флота.

«Мы шаг за шагом будем менять облик наших гарнизонов. Договорились, что по программе реновации в Гаджиево снесём заброшенные дома, которые портят архитектурный облик города и представляют опасность для детей и подростков. В этом году также начнём проектирование ФОКа. Уже имеются денежные средства на благоустройство набережной вокруг озера в Гаджиево и общественного пространства в Полярном. Это лишь первый этап. Та работа, которая ведётся, – капля в море. Если успешно выполним все мероприятия, то у нас есть возможность получить совершенно другие финансы из федерального центра. Необходимо мобилизовать все силы», – прокомментировал итоги поездки глава области.