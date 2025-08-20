Состоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. СевероморскМурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Первый этап строительства нового аэровокзального комплекса завершим в ноябре - ООО «Новапорт Холдинг»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание c представителями холдинга «Новапорт», посвящённое ходу реализации проекта строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий в аэропорту «Мурманск».

«Проект по строительству нового аэровокзального комплекса находится в активной стадии реализации. Это важнейшая инициатива, получившая поддержку правительства и комплексное финансирование. Мы все ожидаем завершения строительства в этом году. Основные преимущества проекта заключаются в том, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность и позволит обслуживать 3 млн пассажиров в год против текущих 1,4 млн. Но самое главное, это современная инфраструктура – создание комфортной среды для пассажиров», — сказал губернатор Андрей Чибис.

В рамках совещания был рассмотрен текущий статус реализации первого этапа строительства, который осуществляется при поддержке правительства региона. Первоначальный план предусматривал завершение работ в сентябре текущего года, однако сроки были скорректированы в связи со сложностью технологических процессов, включая монтаж аэродромного оборудования и проведение масштабных земляных работ.

«Мы планировали с опережением завершить строительство в сентябре, но по объективным причинам это не произошло. Поэтому мы закончим работы, как предполагалось по договору генерального подряда, 15 ноября. Мы проинспектировали ход строительства и видим, что этот срок будет соблюдён и жители региона наконец получат современный инфраструктурный объект», — отметил генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич.

Участники совещания также обсудили подготовку к реализации второго этапа проекта: в настоящее время ведётся разработка проектной документации, завершение которой ожидается в 2026 году. Площадь нового терминала превысит 14 тысяч кв. метров, что позволит обеспечить качественное обслуживание растущего пассажиропотока.

После ввода в эксплуатацию обеих очередей аэровокзальный комплекс будет включать два современных терминала, а также реконструированное здание существующего терминала для международных перевозок.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552010/#&gid=1&pid=1

